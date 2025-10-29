Військові показали ймовірний план Росії щодо оточення Покровської агломерації

Росія заявила про оточення військ ЗСУ

В неділю, 26 жовтня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Там його запевнили, що на кількох напрямках ЗСУ потрапили в оточення росіян.

Відомо, що мова йшла про Покровський та Куп'янський напрямки.

Того ж дня український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію.

"Це повна брехня. І не перша", - сказав він.

Вчора, 28 жовтня, у ЗСУ також спростували заяви Росії про оточення Куп’янська.

Тим часом українські захисники наголошують, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Окупанти дійсно намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та КАБи у спробах перервати логістику Сил оборони.

Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська, адже там росіяни активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону".