Военные показали вероятный план России по окружению Покровской агломерации

Фото: военные показали вероятный план оккупантов по окружению Покровской агломерации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По данным украинских военных, для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник привлек около 11 тысяч человек.

Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Всего в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил:

  • около 27 тысяч человек,
  • около 100 танков,
  • до 260 боевых бронированных машин,
  • до 160 орудий и минометов.

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены.

Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов.

На карте же изображен вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.

Россия заявила об окружении войск ВСУ

В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там его заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян.

Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию.

"Это полная ложь. И не первая", - сказал он.

Вчера, 28 октября, в ВСУ также опровергли заявления России об окружении Купянска.

Между тем украинские защитники отмечают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты действительно пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самой сложной является ситуация на юге от Покровска, ведь там россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".

