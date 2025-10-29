Военные показали вероятный план России по окружению Покровской агломерации

Россия заявила об окружении войск ВСУ

В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там его заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян.

Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию.

"Это полная ложь. И не первая", - сказал он.

Вчера, 28 октября, в ВСУ также опровергли заявления России об окружении Купянска.

Между тем украинские защитники отмечают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты действительно пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы в попытках прервать логистику Сил обороны.

Самой сложной является ситуация на юге от Покровска, ведь там россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".