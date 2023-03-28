Військові показали уламки "шахеда", збитого у Чернігівській області (відео)
Українські військові збили в Чернігівській області російський "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони ліквідували поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини ворожий БпЛА "Шахед", - йдеться в повідомленні.
Військові також показали відео уламків збитого ворожого БПЛА.
Як повідомлялось, російські військові сьогодні вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.
Зокрема, окупанти випустили Києвом близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.
Також РФ атакувала Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" потрапив до підприємства.
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