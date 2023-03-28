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Військові показали уламки "шахеда", збитого у Чернігівській області (відео)

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Чернігів, Вівторок 28 березня 2023 10:54
Військові показали уламки "шахеда", збитого у Чернігівській області (відео) Фото: ЗСУ показали уламки Шахеда, збитого в Чернігівській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили в Чернігівській області російський "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони ліквідували поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини ворожий БпЛА "Шахед", - йдеться в повідомленні.

Військові також показали відео уламків збитого ворожого БПЛА.

Як повідомлялось, російські військові сьогодні вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.

Зокрема, окупанти випустили Києвом близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Також РФ атакувала Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" потрапив до підприємства.

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дрони Черниговская область
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