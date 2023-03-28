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Війська РФ випустили по Україні 15 "Шахедів": у Генштабі назвали кількість збитих БПЛА

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Київ, Вівторок 28 березня 2023 07:04
Війська РФ випустили по Україні 15 "Шахедів": у Генштабі назвали кількість збитих БПЛА Фото: війська РФ випустили Україною 15 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що минулої доби українські військові збили 5 ворожих розвідувальних БПЛА різних типів.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу.

Нагадаємо, що росіяни випустили Києвом близько десяти дронів-камікадзе . Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Також повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.

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