ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные показали обломки "шахеда", сбитого в Черниговской области (видео)

Новина українською →
Чернигов, Вторник 28 марта 2023 10:54
Военные показали обломки "шахеда", сбитого в Черниговской области (видео) Фото: ВСУ показали обломки Шахеда, сбитого в Черниговской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили в Черниговской области российский "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 00:30 военнослужащие Сил обороны ликвидировали вблизи одного из населенных пунктов Черниговщины враждебный БПЛА "Шахед", - говорится в сообщении.

Военные также показали видео обломков сбитого вражеского БПЛА.

Как сообщалось, российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

В частности, оккупанты выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Также РФ атаковала Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Черниговская область
NEWS
Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ
Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем