Военные показали обломки "шахеда", сбитого в Черниговской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север ".

"Около 00:30 военнослужащие Сил обороны ликвидировали вблизи одного из населенных пунктов Черниговщины враждебный БПЛА "Шахед", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

В частности, оккупанты выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Также РФ атаковала Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.

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