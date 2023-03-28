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Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, всі цілі збили, - КМВА

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Вівторок 28 березня 2023 06:33
Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, всі цілі збили, - КМВА Фото: керівник КГВА Сергій Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло спалах у нежитловому". будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними - без жертв", - заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Оновлено (7:07)

За оновленими даними, сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 "Шахедів" окупантів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.

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