Росіяни атакували Київ 10 дронами-камікадзе, всі цілі збили, - КМВА

Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло спалах у нежитловому". будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними - без жертв", - заявив керівник КМВА Сергій Попко.

Оновлено (7:07)

За оновленими даними, сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 "Шахедів" окупантів.