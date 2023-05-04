Військові показали, як відбивали повітряну атаку на Одесу

"Попри втому, напругу, небезпеку воїни зенітної ракетної Одеської бригади роблять свою справу, ризикуючи своїм життям, захищають повітряний простір країни", - підкреслили в командуванні.

На відео можна спостерігати чергову бойову роботу підрозділу бригади, яка відпрацювала вночі 4 травня.

"Воїни, бійці, захисники, які пишуть в реальному житті історію незалежності та перемоги", - додали в ПК "Південь".

Ми повідомляли, що під час нічної атаки по Києву всі ракети та дрони російських окупантів було знищено силами ППО ЗСУ.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Так, вибухи лунали у Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві.

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