Головна » Новини » Політика

Військові після полону отримають по 50 тисяч гривень: Зеленський підписав закон

Україна, Субота 11 жовтня 2025 12:01
Військові після полону отримають по 50 тисяч гривень: Зеленський підписав закон Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав як не відкладний закон, який запроваджує виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військових, звільнених з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ запроваджує щомісячну виплату для тих, хто потребує тривалого відновлення після перебування у неволі. Розмір виплати становить 50 000 гривень щомісяця.

Вона буде здійснюватись протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

Закон визначає порядок отримання довідок про травми та захворювання, яких зазнали військові під час перебування в полоні. Раніше фінансова допомога надавалася лише тим, хто отримав поранення, контузії чи каліцтва.

Тепер же на підтримку зможуть розраховувати і військові, які мають тяжкі або загострені хвороби, що виникли через перебування в полоні.

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Україні змінився порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Що саме змінилось для військових і їхніх рідних - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна розповідало про пільги для дітей військовослужбовців і ветеранів при вступі до вишів і під час навчання в Україні. Зокрема, дітям гарантують бюджетне навчання, соціальні стипендії, безкоштовні підручники та гуртожиток, доступ до інтернету та освітніх ресурсів. Навчання на контракті також може компенсувати держава.

Володимир Зеленський Верховна рада Війна в Україні
