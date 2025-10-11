Військові після полону отримають по 50 тисяч гривень: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав як не відкладний закон, який запроваджує виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військових, звільнених з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ запроваджує щомісячну виплату для тих, хто потребує тривалого відновлення після перебування у неволі. Розмір виплати становить 50 000 гривень щомісяця.

Вона буде здійснюватись протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

Закон визначає порядок отримання довідок про травми та захворювання, яких зазнали військові під час перебування в полоні. Раніше фінансова допомога надавалася лише тим, хто отримав поранення, контузії чи каліцтва.

Тепер же на підтримку зможуть розраховувати і військові, які мають тяжкі або загострені хвороби, що виникли через перебування в полоні.

