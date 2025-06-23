Пільги на навчання для дітей військових. Що дає держава і хто має право на спецумови

В Україні незабаром розпочнеться вступна кампанія, тож дедалі більше родин військових та ветеранів цікавляться, які пільги передбачені для їхніх дітей. Йдеться не лише про бюджетне навчання, а й соціальні стипендії, можливість переведення на бюджет або ж компенсацію вартості навчання.

РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівницю Адвокатського Бюро Тетяну Даниленко про те, які пільги передбачені для дітей ветеранів та військовослужбовців при вступі до вишів і навчанні.

Які пільги надає держава дітям військових і ветеранів

Пільги дітям захисників передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Дітям учасників бойових дій до 23 років, які навчаються на денній формі у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти, держава гарантує:

повну або часткову оплату навчання коштом бюджету;

право на соціальну стипендію;

безоплатне забезпечення підручниками;

безкоштовне проживання в гуртожитку;

доступ до інтернету та освітніх баз даних;

інші пільги, затверджені Кабміном.

"Важливо розуміти, що ці пільги надаються лише у випадку навчання за денною формою і до досягнення 23 років", - підкреслює Тетяна Даниленко.

Діти учасників бойових дій мають проходити вступні випробування на загальних умовах. Але можуть під час вступу до вишів розраховувати на переведення на вакантні бюджетні місця.

"Якщо вдалося вступити або перевестися на бюджет, але не вистачає балів для отримання академічної стипендії, діти учасників бойових дій можуть розраховувати на соціальну стипендію", - пояснює юрист.

Чи можуть діти військових навчатися безкоштовно, якщо вступили на контракт

Якщо дитина військовослужбовця чи ветерана вступила на контрактну форму, вона теж може отримати компенсацію вартості навчання.

Це стало можливим завдяки постанові КМУ №318 від 14 березня 2025 року, яка запустила пілотний проект Міністерства у справах ветеранів.

"За цією програмою Мінветеранів сплачує за навчання дітей ветеранів, які мають відповідний статус і навчаються на контракті", - пояснює юристка.

Про виплату повідомлятиме застосунок "Дія", а кошти зараховуватимуться на рахунок закладу освіти автоматично.

Пільгові кредити на освіту: хто має право

Ще один інструмент - довгостроковий пільговий кредит. Його можуть отримати не лише діти військових, а й:

діти-сироти або позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю;

з малозабезпечених чи багатодітних родин;

з населених пунктів на лінії зіткнення;

внутрішньо переміщені особи;

діти учасників Революції Гідності.

Кредит надається строком на 15 років під 3% річних.

Що потрібно, аби скористатися пільгами

Для отримання пільг потрібно підтвердити статус. Серед документів, які необхідно подати:

посвідчення учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;

свідоцтво про народження дитини;

довідка ВПО або про місце проживання;

довідка з ЄДЕБО про статус у системі освіти.

"Держава забезпечує підтримку, але обов’язково слід подавати достовірні документи. Якщо виявиться, що інформація була неправдивою, студент втрачає право на допомогу і несе відповідальність згідно із законом", - наголошує Тетяна Даниленко.