Зниклі безвісти чи в полоні: як зміняться виплати для рідних військових

В Україні змінився порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Тепер військові можуть залишити особисте розпорядження щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів.

Чому порядок виплат став інакшим

Нещодавно Кабінет міністрів України виклав у новій редакції (постановою №449 від 15 квітня 2025 року) Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців:

захоплених у полон або заручниками;

інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти.

Що саме змінилось для військових і їхніх рідних

Юристи Українського ветеранського фонду (УВФ) пояснили, що основна відмінність від попередньої редакції полягає в тому, що тепер військовослужбовець - на випадок захоплення в полон або заручником (або зникнення безвісти) - має можливість залишити особисте розпорядження:

про виплату грошового забезпечення особі (особам) - за його вибором;

із зазначенням розмірів часток таких осіб - у відсотках.

Хто має право отримати гроші без особистого розпорядження

Якщо особистого розпорядження військовий не залишає, право на отримання грошового забезпечення матимуть найближчі члени його сім'ї:

дружина (чоловік);

законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей;

діти з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхні законні представники;

батьки військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав - за умови, що ці права не були поновлені).

У разі відсутності перелічених вище осіб, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам (законним представником яких є військовий).

Хто отримує кошти, якщо є особисте розпорядження на випадок полону

Якщо військовий залишив особисте розпорядження на випадок полону, виплата грошового забезпечення здійснюється:

особам, визначеним в особистому розпорядженні;

відповідно до зазначеного розміру частки (у відсотках) після здійснення встановлених законом відрахувань.

"Якщо в особистому розпорядженні відсутній стовідсотковий розподіл грошового забезпечення, нерозподілена частка грошового забезпечення зберігається за військовослужбовцем", - уточнили експерти.

Як виплачуються гроші без особистого розпорядження на випадок полону

Якщо особистого розпорядження на випадок полону не було, грошове забезпечення виплачується:

найближчим членам сім'ї (переліченим вище);

рівними частками в загальній сумі 50% грошового забезпечення.

За відсутності найближчих родичів, кошти виплачуються рівними частками (у загальній сумі 20% грошового забезпечення) - повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам, законними представниками яких є військовослужбовці.

Кому подавати заяву щодо отримання коштів та які документи потрібні

Для того, щоб отримати грошове забезпечення, необхідно подати відповідну заяву на ім'я командира військової частини.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код);

для дружини/чоловіка - копія свідоцтва про шлюб;

для законних представників малолітніх дітей - копія свідоцтва про народження дитини або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

або копія документа, що підтверджує призначення особи опікуном, піклувальником малолітньої (неповнолітньої) дитини військовослужбовця, усиновлення такої дитини - для виплати грошового забезпечення законним представникам на малолітніх (неповнолітніх) дітей військовослужбовців або дітей військовослужбовців з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

або копія документа, що підтверджує призначення військовослужбовця опікуном, піклувальником повнолітніх дітей, рідних братів (сестер) чи їх усиновлення - для виплати грошового забезпечення повнолітнім дітям військовослужбовців, їх рідним братам (сестрам), законними представниками яких є військовослужбовці;

або копія документа, що підтверджує встановлення інвалідності - для виплати грошового забезпечення дітям військовослужбовців з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам;

копія свідоцтва про народження військовослужбовців або копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження - для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців;

копія рішення суду про поновлення батьківських прав - для виплати грошового забезпечення батькам військовослужбовців, які були позбавлені батьківських прав стосовно військовослужбовців;

копія свідоцтва про смерть особи, яка має право на отримання грошового забезпечення (за наявності) - для перерахунку частки виплати грошового забезпечення;

інформація про назву банку та номер поточного банківського рахунка (у форматі IBAN) - для зарахування грошового забезпечення визначеній особі.

Що відбувається при неподанні заяв щодо виплат

У випадку неподання вищевказаними особами заяв про виплату, невиплачене грошове забезпечення:

або виплачується військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (інтернованим у нейтральних державах) - з дня їхнього звільнення;

або включається до складу спадщини (з дати складення актового запису про смерть).

Як отримати індивідуальну юридичну консультацію

Для того, щоб отримати індивідуальну письмову юридичну консультацію, громадяни можуть залишити відповідний запит у спеціальній формі на сайті УВФ.

"Опишіть суть звернення. Відповідь від юристів ви отримаєте на електронну адресу, вказану під час заповнення форми", - пояснили українцям.

Крім того, проконсультуватись телефоном можна за номером гарячої лінії кризової та юридичної підтримки Українського ветеранського фонду: 0 800 33 20 29.

"Зазначте, що потребуєте юридичної консультації", - зауважили у фонді.