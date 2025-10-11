Военные после плена получат по 50 тысяч гривен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал как не отложенный закон, который вводит выплаты в размере 50 тысяч гривен для военных, освобожденных из плена.

Документ вводит ежемесячную выплату для тех, кто нуждается в длительном восстановлении после пребывания в неволе. Размер выплаты составляет 50 000 гривен ежемесячно.

Она будет осуществляться в течение первых трех месяцев стационарного лечения.

Закон определяет порядок получения справок о травмах и заболеваниях, которые получили военные во время пребывания в плену. Ранее финансовая помощь предоставлялась только тем, кто получил ранения, контузии или увечья.

Теперь же на поддержку смогут рассчитывать и военные, которые имеют тяжелые или обостренные болезни, возникшие из-за пребывания в плену.

Как уточнила премьер-министр Юлия Свириденко, ранее такие выплаты получали только те, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военные после плена также имеют серьезные заболевания, требующие длительного лечения.

"Теперь государство гарантирует помощь каждому и каждой, кто прошел плен. Важный шаг для комплексной поддержки наших защитников и защитниц", - написала она.

