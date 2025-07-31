Виплати та ще 15 днів відпустки: Зеленський розповів про важливі рішення для військових

Українські воїни додатково отримають 15 днів відпустки. Також підписано важливий закон про виплати для захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам і рідним воїнів.



"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - пояснив президент.

Також Зеленський розповів, що погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. У серпні таке нововведення має запрацювати.

При цьому було ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Таким чином, день був результативним, підсумував глава держави.