"Є 15 днів, гарантовані законом": в ОП роз’яснили зміни щодо відпусток військових

Тепер 15 днів щорічної відпустки є гарантованими для кожного військовослужбовця. А учасники бойових дій знову отримали право на додаткові 14 днів відпочинку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса у Facebook .

"Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє", - зазначив Паліса.

Також заступник глави ОП розповів детальніше про додаткові 15 днів відпустки.

"Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта - залежно від можливостей у підрозділі", - пояснив він.

Крім того, пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

Паліса також нагадав, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.