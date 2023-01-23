ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові нарощують рубежі оборони Києва та області: обладнують загородження та укриття

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 січня 2023 10:14
Військові нарощують рубежі оборони Києва та області: обладнують загородження та укриття Фото: військові нарощують рубежі оборони Києва та області (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові нарощують рубежі оборони Києва та області. Вони встановлюють фортифікаційні та вогневі споруди, а також обладнують укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва", - сказав начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенат Олександр Павлюк.

Окрім того, продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування окупантів. Також триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу.

З цією метою використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, - задля максимального збереження життя військових.

Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів.

"Нарощуємо рубежі оборони, удосконалюємо їх обладнання, влаштовуємо інженерні загородження. Робота триває постійно, тож будь-які сподівання противника - марні", - додав Павлюк.

Нагадаємо, на півночі українські військові посилюються мобільними вогневими групами ППО.

У Рівненській, Волинській та Житомирській областях також посилено готуються до можливого наступу з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни