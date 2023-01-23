Военные наращивают рубежи обороны Киева и области: оборудуют заграждения и укрытия

Украинские военные наращивают рубежи обороны Киева и области. Они устанавливают фортификационные и огневые постройки, а также оборудуют укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

"Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева", - сказал начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенат Александр Павлюк.

Кроме того, продолжается установка и обустройство огневых сооружений на возможных путях продвижения оккупантов. Также идет процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

С этой целью используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности почвы - для максимальной сохранности жизни военных.

После дальнейшего обустройства такого типа позволят эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

"Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника напрасны", - добавил Павлюк.

Напомним, на севере украинские военные усиливаются мобильными огневыми группами ПВО.

В Ровенской, Волынской и Житомирской областях также усиленно готовятся к возможному наступлению с Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.