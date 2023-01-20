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На захисті неба Києва і півночі. Українські військові посилюються мобільними ППО (фото)

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 14:02
На захисті неба Києва і півночі. Українські військові посилюються мобільними ППО (фото) Фото: українські військові на півночі посилюються мобільними ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові на півночі посилюються мобільними вогневими групами протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться й про захист повітряного простору Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Вказано, що за ініціативи командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

"На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України", - розповів Наєв.

За його словами, мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумської області.

Як додав командувач, сьогодні досвідченим екіпажам передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі - у тому числі безпілотні літальні апарати типу Mohajer-6 та Shahed 136.

Нагадаємо, як раніше розповів РБК-Україна військовий експерт, система української ППО не зіткнеться із виснаженням через обстріли росіян, оскільки союзники продовжать постачати Україні зенітні ракети.

Додамо, як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, Україна продовжить посилювати ППО в 2023 році і вона має стати ще сильнішою та результативнішою.

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