Кордон "зашивають" окопами. Як Рівне, Волинь та Житомир готуються до нападу з Білорусі

У Рівненській, Волинській та Житомирській областях військові посилено готуються до можливого наступу з Білорусі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на зараз.

Житомирська область

Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, наразі кордон з Білоруссю "зашивають" окопами та заливають бетоном.

"Керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю", - розповів він в Telegram у четвер, 19 січня, коментуючи спільну інспекцію та міжвідомчу нараду, проведені із заступником командувача ОУВ "Волинь", бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі області.

За словами Бунечка, зараз тут продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд.

"Разом з мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі", - додав очільник регіону.

Рівненська область

Очільник регіону Віталій Коваль запевняє - на українсько-білоруському кордоні все спокійно.

"Усі 229 км кордону Рівненщини з республікою Білорусь - контрольовані і насичені нашими військовими. Та на цьому не зупиняємося. Продовжуємо нарощувати оборонні можливості. Будувати інженерні, фортифікаційні споруди", - зазначив він.

Волинська область

Проінспектував кордон і очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Він також запевнив, що "кордон надійний та під контролем військових".

"Оглянув українсько-білоруський кордон в межах області. Зокрема побував на всіх пунктах пропуску та на деяких командно-спостережних пунктах наших бійців", - написав він в Telegram 18 січня.

Яка ситуація в Білорусі

Сьогодні у Міноборони Білорусі заявили про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового злагодження спільного з росіянами угруповання військ.

16 січня у Білорусі стартували спільні з Росією авіаційні навчання. У зв'язку з чим у Білорусі вже відзначається невелике підвищення активності авіації. При цьому на місцеві аеродроми продовжують прибувати літаки з РФ, які можуть звозити боєприпаси або спорядження. Сьогодні також в Білорусі фіксують активність ворожої російської авіації.

До того ж супутникові знімки сервісу Planet Labs показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.

При цьому, як пишуть ЗМІ, Росія нібито таємно перекидає в Білорусь залізницею живу силу, використовуючи для цього цистерни.