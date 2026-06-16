Військові можуть укласти контракт прямо у смартфоні: як подати рапорт

У розділі "Сервіси" застосунку запрацювала нова послуга "Контракти". Вона доступна для військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

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На прикладі "Піхотно-штурмового" контракту військовий:

обирає тип контракту та бажану посаду;

вказує номер військової частини;

зазначає своє звання та поточну посаду;

підтверджує умови та залишає контактний телефон для зв'язку.

Після цього рапорт одразу надходить на розгляд до обраної частини. Вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно, а статус документа можна відстежувати в розділі "Рапорти".

Якщо потрібної частини немає серед доступних для цього типу контракту, застосунок попередить про це. У такому разі військовий може подати через "Армія+" рапорт на переведення до підрозділу, який бере участь у програмі нових контрактів.

Особливості бойового та базового контрактів

Для "Бойового" та "Базового" контрактів процес подання схожий, але є одна відмінність. Військовослужбовцю необхідно вказати 9-значний номер Армія ID свого безпосереднього командира.

Після подання такий рапорт надходить до Служби персоналу Міноборони для підготовки контракту. Далі фахівці зв’язуються з військовим, уточнюють деталі та запрошують його для ознайомлення з умовами та підписання документів.