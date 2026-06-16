Військові можуть укласти контракт прямо у смартфоні: як подати рапорт

Українські військовослужбовці тепер можуть укласти новий контракт на службу прямо у мобільному застосунку "Армія+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
У розділі "Сервіси" застосунку запрацювала нова послуга "Контракти". Вона доступна для військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
На прикладі "Піхотно-штурмового" контракту військовий:
Після цього рапорт одразу надходить на розгляд до обраної частини. Вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно, а статус документа можна відстежувати в розділі "Рапорти".
Якщо потрібної частини немає серед доступних для цього типу контракту, застосунок попередить про це. У такому разі військовий може подати через "Армія+" рапорт на переведення до підрозділу, який бере участь у програмі нових контрактів.
Для "Бойового" та "Базового" контрактів процес подання схожий, але є одна відмінність. Військовослужбовцю необхідно вказати 9-значний номер Армія ID свого безпосереднього командира.
Після подання такий рапорт надходить до Служби персоналу Міноборони для підготовки контракту. Далі фахівці зв’язуються з військовим, уточнюють деталі та запрошують його для ознайомлення з умовами та підписання документів.
Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що від 15 червня в Україні можна укладати три види контрактів на військову службу з чітко визначеними термінами.
Крім того, на початку травня президент Володимир Зеленський заявив про старт поетапної демобілізації. Він пояснив, що контрактну систему планують посилити настільки, аби вже цього року розпочати звільнення мобілізованих раніше військових.