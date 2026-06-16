Военные могут заключить контракт прямо в смартфоне: как подать рапорт

Украинские военнослужащие теперь могут заключить новый контракт на службу прямо в мобильном приложении "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
В разделе "Сервисы" приложения запущена новая услуга "Контракты". Она доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).
На примере "Пехотно-штурмового" контракта военнослужащий:
После этого рапорт сразу поступает на рассмотрение в выбранную часть. Указывать Армия ID непосредственного командира не нужно, а статус документа можно отслеживать в разделе "Рапорты".
Если нужной части нет среди доступных для этого типа контракта, приложение предупредит об этом. В таком случае военный может подать через "Армия+" рапорт на перевод в подразделение, участвующее в программе новых контрактов.
Для "Боевого" и "Базового" контрактов процесс подачи схож, но есть одно отличие. Военнослужащему необходимо указать 9-значный номер Армия ID своего непосредственного командира.
После подачи такой рапорт поступает в Службу персонала Минобороны для подготовки контракта. Далее специалисты связываются с военнослужащим, уточняют детали и приглашают его для ознакомления с условиями и подписания документов.
Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня в Украине можно заключать три вида контрактов на военную службу с четко оговоренными сроками.
Кроме того, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил о начале поэтапной демобилизации. Он пояснил, что контрактную систему планируют укрепить настолько, чтобы уже в этом году начать увольнение ранее мобилизованных военных.