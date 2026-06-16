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Военные могут заключить контракт прямо в смартфоне: как подать рапорт

12:51 16.06.2026 Вт
2 мин
Есть ли различия в подаче рапорта по разным видам контракта?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские военнослужащие теперь могут заключить новый контракт на службу прямо в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

В разделе "Сервисы" приложения запущена новая услуга "Контракты". Она доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

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На примере "Пехотно-штурмового" контракта военнослужащий:

  • выбирает тип контракта и желаемую должность;
  • указывает номер воинской части;
  • указывает свое звание и текущую должность;
  • подтверждает условия и оставляет контактный телефон для связи.

После этого рапорт сразу поступает на рассмотрение в выбранную часть. Указывать Армия ID непосредственного командира не нужно, а статус документа можно отслеживать в разделе "Рапорты".

Если нужной части нет среди доступных для этого типа контракта, приложение предупредит об этом. В таком случае военный может подать через "Армия+" рапорт на перевод в подразделение, участвующее в программе новых контрактов.

Особенности боевого и базового контрактов

Для "Боевого" и "Базового" контрактов процесс подачи схож, но есть одно отличие. Военнослужащему необходимо указать 9-значный номер Армия ID своего непосредственного командира.

После подачи такой рапорт поступает в Службу персонала Минобороны для подготовки контракта. Далее специалисты связываются с военнослужащим, уточняют детали и приглашают его для ознакомления с условиями и подписания документов.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня в Украине можно заключать три вида контрактов на военную службу с четко оговоренными сроками.

Кроме того, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил о начале поэтапной демобилизации. Он пояснил, что контрактную систему планируют укрепить настолько, чтобы уже в этом году начать увольнение ранее мобилизованных военных.

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