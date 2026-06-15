Кабмін затвердив нові зарплати та бонуси для військових

В Україні змінили правила грошового забезпечення військових та спецпризначенців. Максимальні виплати на передовій сягатимуть 460 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів № 768.

Уряд запустив дворічний експериментальний проект, який передбачає застосування виплат з 1 червня 2026 року. Розмір виплат залежатиме від місця служби та характеру завдань:

Безпосередня участь у бойових діях - до 100 тисяч гривень додаткової винагороди щомісяця.

Перша лінія (до взводного опорного пункту) - 170 тисяч гривень.

Друга лінія (до ротного опорного пункту) - 70 тисяч гривень.

Пункти управління бойовими підрозділами - 50 тисяч гривень.

Тилові посади інструкторів - від 15 до 30 тисяч гривень, інші посади в тилу - 10 тисяч.

Бонуси за штурми та полонених

Постанова також вводить разові та добові бойові виплати за успішні операції. За штурм або відновлення власних позицій бійцям доплачуватимуть 20 тисяч гривень на добу, а за захоплення ворожих - 40 тисяч.

За взяття російського військового в полон передбачено 100 тисяч гривень, які розподілять між усіма учасниками операції. Знищення окупанта у стрілецькому чи рукопашному бою принесе 15 тисяч гривень за умови наявності відеофіксації.

При цьому сумарно один військовий не може отримати понад 460 тисяч гривень на місяць.