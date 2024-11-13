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У поїздах УЗ є безкоштовні послуги, про які мало хто знає: список

Середа 13 листопада 2024 09:28
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У поїздах УЗ є безкоштовні послуги, про які мало хто знає: список У потягах УЗ є низка безкоштовних послуг (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

У поїздах "Укрзалізниці" пасажирам під час подорожі надаються як основні безкоштовні послуги, так і низка додаткових - за окрему плату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

Зміст

Основні послуги у поїздах УЗ

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", у пасажирських поїздах формування України пасажирам надаються такі основні послуги:

  • надання у користування комплекту постільних речей
  • реалізація чаю, кави, соків та інших напоїв
  • реалізація штучних товарів у тарі та упаковці
  • реалізація друкованої продукції
  • користування холодильником, СВЧ-піччю
  • трансляція аудіо-, відео програм
  • оформлення начальником поїзда (в окремих випадках) проїзду пасажирів та перевезення їх надлишкової поклажі
  • оформлення начальником поїзда послуги перевезення по території України експрес-передач

При цьому інформацію про повний перелік послуг і їхню вартість пасажири можуть дізнатись безпосередньо у провідника вагона або начальника поїзда.

Уточнюється, що за власним бажанням пасажири можуть сплатити у квитковій касі вартість чаю.

Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті

У швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ надаються деякі безкоштовні послуги:

  • доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо)
  • надання інформації по радіотрансляційній мережі
  • користування аптечкою домедичної допомоги
  • користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком
  • надання клінінгових послуг у вагонах
  • забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником
  • надання кип'яченої води
  • надання друкованої продукції (у разі наявності)
  • перевезення із собою у вагоні ручної поклажі вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ (якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см)
  • виклик медичних працівників та поліції (у разі необхідності)

Послуги у швидкісних поїздах за окрему плату

За окрему плату у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ надаються такі послуги:

  • послуги харчування (продукти харчування та напої в асортименті)
  • користування WI-FI (у разі встановлення на рухомому складі)
  • онлайн-кінотеатр, до якого можливо підключитися за допомогою власних гаджетів (смартфони, ноутбуки, планшети)
  • онлайн-бібліотека (сканування QR-коду на інформаційних наліпках, що розміщені у салоні вагона)

Де можна придбати квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Читайте також, як виглядають оновлені плацкартні вагони УЗ, в яких вже можна їздити, та що відомо про будівництво нових вагонів "Укрзалізниці".

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