У поїздах УЗ є безкоштовні послуги, про які мало хто знає: список
У поїздах "Укрзалізниці" пасажирам під час подорожі надаються як основні безкоштовні послуги, так і низка додаткових - за окрему плату.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
Зміст
- Основні послуги у поїздах УЗ
- Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті
- Послуги у швидкісних поїздах за окрему плату
Основні послуги у поїздах УЗ
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", у пасажирських поїздах формування України пасажирам надаються такі основні послуги:
- надання у користування комплекту постільних речей
- реалізація чаю, кави, соків та інших напоїв
- реалізація штучних товарів у тарі та упаковці
- реалізація друкованої продукції
- користування холодильником, СВЧ-піччю
- трансляція аудіо-, відео програм
- оформлення начальником поїзда (в окремих випадках) проїзду пасажирів та перевезення їх надлишкової поклажі
- оформлення начальником поїзда послуги перевезення по території України експрес-передач
При цьому інформацію про повний перелік послуг і їхню вартість пасажири можуть дізнатись безпосередньо у провідника вагона або начальника поїзда.
Уточнюється, що за власним бажанням пасажири можуть сплатити у квитковій касі вартість чаю.
Безкоштовні послуги у швидкісних поїздах Інтерсіті
У швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ надаються деякі безкоштовні послуги:
- доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо)
- надання інформації по радіотрансляційній мережі
- користування аптечкою домедичної допомоги
- користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком
- надання клінінгових послуг у вагонах
- забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником
- надання кип'яченої води
- надання друкованої продукції (у разі наявності)
- перевезення із собою у вагоні ручної поклажі вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ (якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см)
- виклик медичних працівників та поліції (у разі необхідності)
Послуги у швидкісних поїздах за окрему плату
За окрему плату у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ надаються такі послуги:
- послуги харчування (продукти харчування та напої в асортименті)
- користування WI-FI (у разі встановлення на рухомому складі)
- онлайн-кінотеатр, до якого можливо підключитися за допомогою власних гаджетів (смартфони, ноутбуки, планшети)
- онлайн-бібліотека (сканування QR-коду на інформаційних наліпках, що розміщені у салоні вагона)
Де можна придбати квитки УЗ
Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".
У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.
2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.
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