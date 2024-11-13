У поїздах УЗ є безкоштовні послуги, про які мало хто знає: список

У поїздах "Укрзалізниці" пасажирам під час подорожі надаються як основні безкоштовні послуги, так і низка додаткових - за окрему плату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".

За окрему плату у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ надаються такі послуги:

Уточнюється, що за власним бажанням пасажири можуть сплатити у квитковій касі вартість чаю.

При цьому інформацію про повний перелік послуг і їхню вартість пасажири можуть дізнатись безпосередньо у провідника вагона або начальника поїзда.

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", у пасажирських поїздах формування України пасажирам надаються такі основні послуги:

Де можна придбати квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

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