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"Укрзалізниця" почала продавати деякі квитки по-новому: як купити

Понеділок 21 жовтня 2024 10:44
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"Укрзалізниця" почала продавати деякі квитки по-новому: як купити Купити квитки на дитячу залізницю в Києві можна онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти у Viber і Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Як купити квитки на дитячу залізницю в Києві онлайн

Згідно з інформацією УЗ, тепер пасажири можуть зручно придбати квитки для поїздки на Київській дитячій залізниці (зокрема на "Столичний" експрес) онлайн через чат-боти:

Уточнюється, що продаж квитків стартує за 20 днів до дати поїздки.

Крім того, тепер у пасажирів є можливість придбати квитки для групових поїздок - до 20 людей за одне звернення. Це значно спрощує організацію шкільних екскурсій, дитячих свят або сімейних подорожей.

"Заходьте, тестуйте, купуйте квитки - та подорожуйте разом зі своїми дітьми нашою дитячою залізницею", - наголосили в УЗ.

Насамкінець у компанії повідомили, що вже працюють над тим, щоб додати до чат-бота продаж квитків на інші регіональні дитячі залізниці:

  • у Львові
  • у Рівному
  • у Дніпрі

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Допис УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Як купувати інші квитки УЗ

Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було також запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. Оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Читайте також, як замовити й купити групові квитки УЗ на осінні канікули.

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