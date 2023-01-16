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Військові мінують шляхи ймовірного висування ворога на півночі Київської області (відео)

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Київська область, Понеділок 16 січня 2023 13:10
Військові мінують шляхи ймовірного висування ворога на півночі Київської області (відео) Ілюстративне фото: військові мінують шляхи ймовірного висування ворога на півночі Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові проводять мінування шляхів ймовірного висування загарбників на півночі Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Так, підрозділи угрупування сил та засобів оборони Києва нарощують не лише рубежі оборони, а й систему інженерних загороджень на півночі.

Один з українських військових розповів, що протитанкові мінні поля створюються на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника у глубину нашої території.

Таким чином, мінування ділянок місцевості здійснюється для недопущення швидкого вклинення противника у бойові порядки наших підрозділів.

Фахівці інженерних підрозділів використовують міни, які зберігалися в Україні ще до повномасштабного вторгнення, а також міни, які надійшли до нас завдяки нашим західним партнерам.

Як повідомлялося раніше, у Рівненській області замінували увесь прикордонний периметр з Білоруссю.

Окрім того, у КМВА зазначали, що росіяни можуть здійснити новий наступ на Київ у майбутньому. Проте навчання, що відбуватимуться у Білорусі найближчим часом, не варто сприймати як пряму загрозу для столиці.

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Білорусь Київська область ВСУ
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