Военные минируют пути вероятного выдвижения врага на севере Киевской области (видео)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

Так, подразделения группировки сил и средств обороны Киева наращивают не только рубежи обороны, но и систему инженерных заграждений на севере.

Один из украинских военных рассказал, что противотанковые минные поля создаются на танкодоступных участках местности и возможных путях продвижения противника в глубину нашей территории.

Таким образом, минирование участков местности осуществляется для предотвращения быстрого вклинения противника в боевые порядки наших подразделений.

Специалисты инженерных подразделений используют мины, которые хранились в Украине еще до полномасштабного вторжения, а также мины, которые поступили нам благодаря нашим западным партнерам.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области заминировали весь пограничный периметр с Беларусью.

Кроме того, в КМВА отмечали, что россияне могут осуществить новое наступление на Киев в будущем. Однако учения, которые будут проходить в Беларуси в ближайшее время, не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

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