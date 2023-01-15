В Рівненській області замінували увесь прикордонний периметр з Білоруссю, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Як пояснив Коваль, окрім повністю замінованого прикордонного периметра, північ Рівненської області - це суцільні ліси й болота.

"Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", - пише голова ОВА.

Також на півночі продовжують активно будувати інженерні та фортифікаційні споруди. Усі 229 кілометрів кордону з Білоруссю зміцнюються, аби ворог не мав можливості пройти вглиб регіону.



Тим часом населення має бойовий настрій, люди готові захищати свою територію.

"Історично північ Рівненщини – це край партизанської слави. Тут завжди був сильний рух опору. Їх не змогла схилити ні фашистська Німеччина, ні все забороняюча і контролююча радянська влада. Тут живуть люди, які нікому не дозволять прийти до їхніх будинків, образити їхніх дітей, дружин та матерів", - відзначив Коваль.



Окрім того, в регіоні щодня відточують бойове злагодження, навички стрільби й стратегію ЗСУ, територіальна оборона, прикордонні війська та добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад регіону.