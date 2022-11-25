Військові з кулемета збили рociйську ракету С-300 в Одеській області (фото)
Бійці територіальної оборони змогли збити рociйську ракету С-300 з великокаліберного кулемета в Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Південь".
"23 листопада стрільці-зенітники роти вогневої підтримки 185-го окремого батальйону 122 бригада тероборони ЗСУ в Одеській області помітили в небі російську ракету і відкрили вогонь з великокаліберного кулемета ДШКМ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це була ракета С-300 та військовим вдалося її підбити. Пізніше вдалося знайти корпус ракети, прошитий кулями з ДШКМ.
"Цей кулемет бійці називають "Дашка", - додали наостанок.
Нагадаємо, що у середу, 23 листопада, сили протиповітряної оборони знищили 51 з 70 ракет під час масованого обстрілу України.
Вранці 22 жовтня над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку "єППО".
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