Військові з кулемета збили рociйську ракету С-300 в Одеській області (фото)

Фото: Військові з кулемету збили рociйську ракету С-300 в Одеській області (GettyImages)

Бійці територіальної оборони змогли збити рociйську ракету С-300 з великокаліберного кулемета в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Південь".