Военные с пулемета сбили российскую ракету С-300 в Одесской области (фото)

Фото: Военные с пулемета сбили российскую ракету С-300 в Одесской области (GettyImages)

Бойцы территориальной обороны смогли сбить российскую ракету С-300 с крупнокалиберного пулемета в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Юг".