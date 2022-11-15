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Українські військові збили ракету, що летіла над Сумською областю

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 16:07
Українські військові збили ракету, що летіла над Сумською областю Фото: Українські військові збили ракету, що летіла над Сумською областю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, українським військовим вдалося збити ворожу ракету у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Роменський район, працювало ППО, збито ракету", - йдеться у повідомленні.

Живицький закликав цивільних перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.

"Є великий ризик повторних пусків", - додав Живицький.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 15 листопада оголошена повітряна тривога. У низці регіонів місцева влада вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару, а в Києві та деяких областях вже чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що у небі над Київською областю сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

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