В Україні вперше збили ракету за допомогою застосунку "єППО": як це було

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook одного з розробників програми.

Перше "бойове застосування" застосунку "єППО" відбулося на півдні України.

"Калібр" летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і відразу сповістили військових за допомогою застосунку "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла" , - розповів співробітник конструкторської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

"єППО" замислювалося саме як засіб відстеження низькозвучих дозвукових крилатих ракет, насамперед "Калібрів". Загроза на кшталт "Шахед" з'явилася набагато пізніше", - додав він.

Фото: інтерфейс програми "єППО" (Facebook)