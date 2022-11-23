Українські військові збили 51 з 70 російських ракет: деталі

У середу, 23 листопада, сили протиповітряної оборони знищили 51 з 70 ракет під час масованого обстрілу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

За даними військових, окупанти випустили ракети з 10 літаків Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

"Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". 51 ракета знищена силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначають у Повітряних силах.

Також українські військові знищили п'ять ударних безпілотників "Ланцет".