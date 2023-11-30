Військові контррозвідники СБУ показали, як нищать техніку і логістичні шляхи окупантів

Бійці військової контррозвідки Служби безпеки України на Запорізькому напрямку за один день ліквідували кілька одиниць техніки та озброєння російських загарбників, а також порушили логістичні шляхи інтервентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

У спецслужбі зазначили, що російські окупанти "летіли" на Запорізький напрямок, проте натрапили на FPV-дрони бійців із 13 Управління військової контррозвідки СБУ.

У публікації також зазначається, що виведення зі строю військової та інженерної техніки, та логістичних шляхів противника "істотно ускладнює справи росіян на одному з найгарячіших напрямків".

Так, у спецслужбі розповіли про результати бойової роботи військових контррозвідників по ворожих цілях протягом одного дня. Були уражені:

військові вантажівки "Урал" та "Камаз", а також транспорт для передислокації піхоти росіян;

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" військ РФ;

інженерна техніка, що обладнає позиції інтервентів;

два російські окупанти, які намагалися втекти після "бавовни" бійців СБУ.

Також у мережі було опубліковано кадри знищення ворожої техніки та особового складу бійцями-контррозвідниками СБУ за допомогою FPV-дронів.

Дії бійців СБУ на фронті

Нагадаємо, раніше в понеділок бійці спеціального призначення Центру спеціальних операцій "А" СБУ розповіли про результати бойової роботи за тиждень на фронті та розкрили ворожі втрати. Тоді було ліквідовано сотні загарбників та десятки одиниць техніки.

Також повідомлялося, що нещодавно спецназівці СБУ показали кадри, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку на полі бою. Тоді внаслідок успішних атак окупанти втратили танк та дві артсистеми.

Додамо, що 9 листопада спецпризначенці підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" встановили рекорд за кількістю знищеної російської техніки за ніч.