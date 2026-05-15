Військові кафедри з’являться у всіх медичних вишах України: названо терміни та умови

За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради з питань підготовки офіцерів запасу медичної служби, яку провели разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

Військові кафедри будуть у всіх медичних вишах

Верещук повідомила, що вже з наступного навчального року військові кафедри відкриються у всіх закладах вищої медичної освіти - як державних, так і приватних.

Крім того, влада продовжить інтеграцію курсу "Основи національного спротиву" до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Чому це важливо

У Офісі президента наголошують, що під час війни медицина стала однією з ключових складових системи всеохоплюючої оборони держави.

За словами Верещук, стійкість країни залежить не лише від озброєння, а й від здатності рятувати життя, відновлювати людей та зберігати людський потенціал країни.