Військові кафедри з’являться у всіх медичних вишах України: названо терміни та умови

В Україні з наступного навчального року військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти, незалежно від форми власності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.
За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради з питань підготовки офіцерів запасу медичної служби, яку провели разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.
Верещук повідомила, що вже з наступного навчального року військові кафедри відкриються у всіх закладах вищої медичної освіти - як державних, так і приватних.
Крім того, влада продовжить інтеграцію курсу "Основи національного спротиву" до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби.
У Офісі президента наголошують, що під час війни медицина стала однією з ключових складових системи всеохоплюючої оборони держави.
За словами Верещук, стійкість країни залежить не лише від озброєння, а й від здатності рятувати життя, відновлювати людей та зберігати людський потенціал країни.
Нагадаємо, із 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей в Україні зобов’язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін змінив правила підготовки офіцерів запасу, збільшивши обсяг навчання та запровадивши нову дисципліну "Військова підготовка". У Міноборони очікують, що це дозволить покращити якість підготовки офіцерів і посилити забезпечення армії фахівцями, зокрема у медичній сфері.