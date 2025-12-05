ua en ru
Українських офіцерів запасу готуватимуть по-новому: деталі

Київ, П'ятниця 05 грудня 2025 21:14
UA EN RU
Українських офіцерів запасу готуватимуть по-новому: деталі Ілюстративне фото: офіцерів запасу в Україні готуватимуть ретельніше (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін ухвалив важливі зміни, які передбачають суттєве підвищення якості підготовки офіцерів запасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, зміни передбачають збільшення обсягу навчання з 1080 навчальних годин (36 кредитів ЄКТС) до 1320 навчальних годин (44 кредитів ЄКТС). У межах таких змін запроваджується нова навчальна дисципліна - "Військова підготовка".

Навчання буде організовано так, що на 3-4 курсах (а для медичних і фармацевтичних спеціальностей - на 3-5 курсах) студенти проходитимуть базовий і фаховий курси тактичного рівня L-1A та L-1B у межах програми професійної військової освіти.

Новий порядок також оновлює низку адміністративних і навчальних процедур:

  • регулює конкурсний відбір;
  • запроваджує новий механізм зарахування на програму офіцерів запасу медичної служби;
  • уточнює проведення навчального збору після завершення основного курсу.

Документ, який ухвалив Кабмін, розподіляє повноваження між Міноборони, МОН, МОЗ, Генштабом і керівництвом вишів у питаннях підготовки офіцерів запасу.

Крім того, тепер усі громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями і визнані придатними до військової служби, зобов'язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Згідно з очікуваннями, це дасть змогу підвищити якість підготовки та посилити комплектування ЗСУ кваліфікованими офіцерами, особливо в критично важливій медичній сфері.

Підготовка офіцерів

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що в Україні необхідно поліпшити підготовку офіцерів тактичної ланки.

За його словами, про таку необхідність заявляють начальники вищих військових навчальних закладів і командири бойових бригад.

Зокрема, пропонується організувати курси підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямами діяльності.

