Военные кафедры появятся во всех медицинских вузах Украины: названы сроки и условия

В Украине со следующего учебного года военные кафедры будут работать во всех учреждениях высшего медицинского образования, независимо от формы собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.
По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания по вопросам подготовки офицеров запаса медицинской службы, которое провели вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко.
Верещук сообщила, что уже со следующего учебного года военные кафедры откроются во всех учреждениях высшего медицинского образования - как государственных, так и частных.
Кроме того, власти продолжат интеграцию курса "Основы национального сопротивления" в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы.
В Офисе президента отмечают, что во время войны медицина стала одной из ключевых составляющих системы всеобъемлющей обороны государства.
По словам Верещук, устойчивость страны зависит не только от вооружения, но и от способности спасать жизни, восстанавливать людей и сохранять человеческий потенциал страны.
Напомним, с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических специальностей в Украине обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин изменил правила подготовки офицеров запаса, увеличив объем обучения и введя новую дисциплину "Военная подготовка". В Минобороны ожидают, что это позволит улучшить качество подготовки офицеров и усилить обеспечение армии специалистами, в частности в медицинской сфере.