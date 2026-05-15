Военные кафедры появятся во всех медицинских вузах Украины: названы сроки и условия

По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания по вопросам подготовки офицеров запаса медицинской службы, которое провели вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Военные кафедры будут во всех медицинских вузах

Верещук сообщила, что уже со следующего учебного года военные кафедры откроются во всех учреждениях высшего медицинского образования - как государственных, так и частных.

Кроме того, власти продолжат интеграцию курса "Основы национального сопротивления" в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Почему это важно

В Офисе президента отмечают, что во время войны медицина стала одной из ключевых составляющих системы всеобъемлющей обороны государства.

По словам Верещук, устойчивость страны зависит не только от вооружения, но и от способности спасать жизни, восстанавливать людей и сохранять человеческий потенциал страны.