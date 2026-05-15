Военные кафедры появятся во всех медицинских вузах Украины: названы сроки и условия

16:13 15.05.2026 Пт
2 мин
Все высшие медицинские заведения Украины будут готовить офицеров запаса
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Во всех медицинских вузах появятся военные кафедры (nmuofficial.com)

В Украине со следующего учебного года военные кафедры будут работать во всех учреждениях высшего медицинского образования, независимо от формы собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук.

Главное:

  • Масштабное внедрение: Со следующего учебного года военные кафедры будут работать во всех медицинских вузах Украины, включая частные учебные заведения.
  • Решение властей: Вопрос подготовки офицеров запаса медицинской службы обсудили на межведомственном совещании с участием представителей Офиса президента и Минздрава.
  • Национальное сопротивление: В программу подготовки офицеров запаса медицинской службы интегрируют курс "Основы национального сопротивления".
  • Форма собственности: Нововведение касается всех учреждений высшего медицинского образования независимо от того, являются ли они государственными или частными.
  • Роль медицины: В Офисе президента подчеркивают, что во время войны медицина является критически важной составляющей всеобъемлющей обороны страны.
  • Сохранение потенциала: Устойчивость государства зависит от способности медицинской системы спасать жизни и восстанавливать людей в сложных условиях.
  • Цель изменений: Усиление кадрового резерва военных медиков и лучшая подготовка будущих врачей к вызовам военного положения.

По ее словам, соответствующее решение обсудили во время межведомственного совещания по вопросам подготовки офицеров запаса медицинской службы, которое провели вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Военные кафедры будут во всех медицинских вузах

Верещук сообщила, что уже со следующего учебного года военные кафедры откроются во всех учреждениях высшего медицинского образования - как государственных, так и частных.

Кроме того, власти продолжат интеграцию курса "Основы национального сопротивления" в программу подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Почему это важно

В Офисе президента отмечают, что во время войны медицина стала одной из ключевых составляющих системы всеобъемлющей обороны государства.

По словам Верещук, устойчивость страны зависит не только от вооружения, но и от способности спасать жизни, восстанавливать людей и сохранять человеческий потенциал страны.

Напомним, с 1 января 2026 года студенты медицинских и фармацевтических специальностей в Украине обязаны проходить военную подготовку по программе офицеров запаса.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин изменил правила подготовки офицеров запаса, увеличив объем обучения и введя новую дисциплину "Военная подготовка". В Минобороны ожидают, что это позволит улучшить качество подготовки офицеров и усилить обеспечение армии специалистами, в частности в медицинской сфере.

