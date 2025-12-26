Обов’язкова військова підготовка для медиків: що зміниться з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності закон, який робить військову підготовку офіцерів запасу обов’язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради .

Йдеться про Закон України №4538-IX "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який регулює підготовку офіцерів запасу медичної служби.

Кого стосуються зміни

Відповідно до закону, на добровільних засадах військову підготовку проходитимуть громадяни України, які:

мають або здобувають вищу освіту не нижче рівня бакалавра;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

пройшли професійно-психологічний відбір.

Водночас обов’язковою така підготовка стане для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, за умови придатності до служби та проходження відбору.

Заклади вищої освіти всіх форм власності, які мають ліцензію на підготовку медиків і фармацевтів, зобов’язані забезпечити проходження студентами військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

Навіщо це потрібно

Ухвалений закон має забезпечити державу необхідними військово-медичними кадрами. Очікується, що його реалізація:

підвищить якість та своєчасність медичної допомоги військовим;

покращить медичне забезпечення на догоспітальному, госпітальному та реабілітаційному етапах;

посилить спроможність медичних підрозділів ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду.

Таким чином, держава формує системний резерв медичних офіцерів для потреб оборони та безпеки країни.