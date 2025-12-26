ua en ru
Обов’язкова військова підготовка для медиків: що зміниться з 1 січня 2026 року

П'ятниця 26 грудня 2025 19:45
Обов’язкова військова підготовка для медиків: що зміниться з 1 січня 2026 року Фото: Студенти-медики проходитимуть обов'язкову військову підготовку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності закон, який робить військову підготовку офіцерів запасу обов’язковою для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Йдеться про Закон України №4538-IX "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який регулює підготовку офіцерів запасу медичної служби.

Кого стосуються зміни

Відповідно до закону, на добровільних засадах військову підготовку проходитимуть громадяни України, які:

  • мають або здобувають вищу освіту не нижче рівня бакалавра;
  • придатні до військової служби за станом здоров’я;
  • пройшли професійно-психологічний відбір.

Водночас обов’язковою така підготовка стане для студентів, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, за умови придатності до служби та проходження відбору.

Заклади вищої освіти всіх форм власності, які мають ліцензію на підготовку медиків і фармацевтів, зобов’язані забезпечити проходження студентами військової підготовки за програмою офіцерів запасу.

Навіщо це потрібно

Ухвалений закон має забезпечити державу необхідними військово-медичними кадрами. Очікується, що його реалізація:

  • підвищить якість та своєчасність медичної допомоги військовим;
  • покращить медичне забезпечення на догоспітальному, госпітальному та реабілітаційному етапах;
  • посилить спроможність медичних підрозділів ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду.

Таким чином, держава формує системний резерв медичних офіцерів для потреб оборони та безпеки країни.

Нагадаємо, з вересня 2025 року в Україні запровадили обов’язкову базову загальновійськову підготовку для студентів вишів. Вона передбачає 300 академічних годин: теорію у закладах освіти та практику в навчальних центрах ЗСУ.

Теоретичний курс проходитимуть усі студенти, практичний - чоловіки, придатні за станом здоров’я, жінки можуть долучатися добровільно. Після завершення підготовки студенти складатимуть присягу, отримуватимуть сертифікат і військово-облікову спеціальність, що звільняє від строкової служби.

Також ми розповідали, що базову військову підготовку мають пройти кандидати на посади у держслужбі, органах місцевого самоврядування чи прокуратурі.

