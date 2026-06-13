Ракети Х-101 стали небезпечнішими: що показав аналіз уламків

Росія щомісяця випускає з конвеєра десятки крилатих ракет Х-101, і вони майже одразу атакують Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ", про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба.

Ракети з конвеєра - одразу в бій

Росія виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць. І майже одразу їх використовує - аналіз останніх ударів показав, що в атаках задіяні ракети, виготовлені лише кілька тижнів тому.

Як змінилася ракета Х-101

Х-101 - не нова зброя, але вона пройшла серйозну модернізацію. Ракету суттєво вдосконалили, щоб ускладнити її виявлення та знищення.

Що саме змінилося:

оновлене покриття корпусу, яке поглинає радіохвилі - через це ракету помічають пізніше і збити її важче;

бортова система захисту вмикається автоматично, коли ракета потрапляє в зону роботи радарів ППО;

ракета відстрілює хибні теплові цілі та дипольні відбивачі, щоб "обдурити" засоби знищення;

дубльована система наведення - на випадок, якщо одну вдасться заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", - розповів Заруба.

Досягти цього вдалося за рахунок зменшення об'єму паливного бака - звільнене місце використали для нарощування бойового заряду. Також зафіксований перехід від цивільних чипів до спеціалізованої мікроелектроніки, яку закуповують через азійські країни.

Звідки береться мікроелектроніка

За словами Заруби, переважна частина критичних компонентів - іноземного виробництва.

"До 80-90% критичної мікроелектроніки - це виробництво компаній США, Тайваню, Японії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини. Це переважно компоненти подвійного призначення. Вони можуть використовуватися в цивільній галузі, можна використовувати військовій галузі. І закупляються через мережу посередників", - заявив Заруба.

Окрім ракет, Росія нарощує використання модернізованих авіабомб. За основу беруть радянські зразки, які переобладнують у керовані авіабомби (КАБ) з модулем УМПК. Зафіксовано і застосування касетних авіабомб.

Паралельно розробляють проміжний тип боєприпасів - між КАБ і дроном. Загалом російський військово-промисловий комплекс суттєво нарощує виробництво засобів повітряного нападу.