Ракеты Х-101 стали более опасными: что показал анализ обломков
Россия ежемесячно выпускает с конвейера десятки крылатых ракет Х-101, и они почти сразу атакуют Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Интерфакс-Украина", об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба.
Ракеты с конвейера - сразу в бой
Россия производит от 40 до 50 крылатых ракет Х-101 в месяц. И почти сразу их использует - анализ последних ударов показал, что в атаках задействованы ракеты, изготовленные всего несколько недель назад.
Как изменилась ракета Х-101
Х-101 - не новое оружие, но оно прошло серьезную модернизацию. Ракету существенно усовершенствовали, чтобы усложнить ее обнаружение и уничтожение.
Что именно изменилось:
- обновленное покрытие корпуса, которое поглощает радиоволны - из-за этого ракету замечают позже и сбить ее труднее;
- бортовая система защиты включается автоматически, когда ракета попадает в зону работы радаров ПВО;
- ракета отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели, чтобы "обмануть" средства уничтожения;
- дублированная система наведения - на случай, если одну удастся заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.
"Вес боевых частей увеличился с 450 кг до около 800 кг. Вторая боевая часть может быть сброшена или взорвана на высоте 100-200 метров от цели. Производство оценивается в 40-50 единиц в месяц. Поэтому, учитывая последние удары, можно сказать, что практически атакуют ракеты, которые произведены несколько недель назад", - рассказал Заруба.
Достичь этого удалось за счет уменьшения объема топливного бака - освободившееся место использовали для наращивания боевого заряда. Также зафиксирован переход от гражданских чипов к специализированной микроэлектронике, которую закупают через азиатские страны.
Откуда берется микроэлектроника
По словам Зарубы, подавляющая часть критических компонентов - иностранного производства.
"До 80-90% критической микроэлектроники - это производство компаний США, Тайваня, Японии, Швейцарии, Нидерландов, Германии. Это преимущественно компоненты двойного назначения. Они могут использоваться в гражданской отрасли, можно использовать военной отрасли. И закупаются через сеть посредников", - заявил Заруба.
Кроме ракет, Россия наращивает использование модернизированных авиабомб. За основу берут советские образцы, которые переоборудуют в управляемые авиабомбы (КАБ) с модулем УМПК. Зафиксировано и применение кассетных авиабомб.
Параллельно разрабатывается промежуточный тип боеприпасов - между КАБ и дроном. В целом российский военно-промышленный комплекс существенно наращивает производство средств воздушного нападения.
Напомним, в ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 118 ударными дронами различных типов. Силы ПВО сбили 110 из них, однако зафиксировано попадание на трех объектах.
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