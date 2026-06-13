Ракеты Х-101 стали более опасными: что показал анализ обломков

Россия ежемесячно выпускает с конвейера десятки крылатых ракет Х-101, и они почти сразу атакуют Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина ", об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба.

Ракеты с конвейера - сразу в бой

Россия производит от 40 до 50 крылатых ракет Х-101 в месяц. И почти сразу их использует - анализ последних ударов показал, что в атаках задействованы ракеты, изготовленные всего несколько недель назад.

Как изменилась ракета Х-101

Х-101 - не новое оружие, но оно прошло серьезную модернизацию. Ракету существенно усовершенствовали, чтобы усложнить ее обнаружение и уничтожение.

Что именно изменилось:

обновленное покрытие корпуса, которое поглощает радиоволны - из-за этого ракету замечают позже и сбить ее труднее;

бортовая система защиты включается автоматически, когда ракета попадает в зону работы радаров ПВО;

ракета отстреливает ложные тепловые цели и дипольные отражатели, чтобы "обмануть" средства уничтожения;

дублированная система наведения - на случай, если одну удастся заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Вес боевых частей увеличился с 450 кг до около 800 кг. Вторая боевая часть может быть сброшена или взорвана на высоте 100-200 метров от цели. Производство оценивается в 40-50 единиц в месяц. Поэтому, учитывая последние удары, можно сказать, что практически атакуют ракеты, которые произведены несколько недель назад", - рассказал Заруба.

Достичь этого удалось за счет уменьшения объема топливного бака - освободившееся место использовали для наращивания боевого заряда. Также зафиксирован переход от гражданских чипов к специализированной микроэлектронике, которую закупают через азиатские страны.

Откуда берется микроэлектроника

По словам Зарубы, подавляющая часть критических компонентов - иностранного производства.

"До 80-90% критической микроэлектроники - это производство компаний США, Тайваня, Японии, Швейцарии, Нидерландов, Германии. Это преимущественно компоненты двойного назначения. Они могут использоваться в гражданской отрасли, можно использовать военной отрасли. И закупаются через сеть посредников", - заявил Заруба.

Кроме ракет, Россия наращивает использование модернизированных авиабомб. За основу берут советские образцы, которые переоборудуют в управляемые авиабомбы (КАБ) с модулем УМПК. Зафиксировано и применение кассетных авиабомб.

Параллельно разрабатывается промежуточный тип боеприпасов - между КАБ и дроном. В целом российский военно-промышленный комплекс существенно наращивает производство средств воздушного нападения.