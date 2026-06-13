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Погрози удару "Орєшніком" продиктовані страхами Путіна, - ISW

08:48 13.06.2026 Сб
2 хв
Навіщо Росія погрожує "Орєшником" саме зараз?
aimg Олена Чупровська
Погрози удару "Орєшніком" продиктовані страхами Путіна, - ISW Фото: ISW пояснив, яку мету переслідує Путін цим ударом (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

За погрозою від Росії про запуск по Україні ракети "Орєшнік" стоїть конкретна логіка Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Демонстрація сили після невдач

Росія у 2026 році зазнала низки іміджевих поразок. Українська ударна кампанія по Санкт-Петербургу і російських містах довела: Хазяїн Кремля Володимир Путін не може надійно захистити власну країну. Кульмінацією став скандал із Парадом Перемоги 9 травня - Путін мусив звертатися до Зеленського за дозволом провести захід у Москві.

На цьому тлі Кремль різко посилив далекобійні удари по Україні. Можливий пуск "Орєшника" - частина тієї ж логіки: показати силу там, де її вже поставили під сумнів.

Чому саме після Дня Росії

За оцінкою ISW, рішення про черговий пуск "Орєшника" - це спроба демонструвати могутність одразу після святкування Дня Росії 12 червня.

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На зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕБ і штучний інтелект. Але водночас змушений був визнати: просування на фронті відбувається "не так швидко, як нам хотілося б". Про українські контратаки у Запорізькій і Дніпропетровській областях - жодного слова.

Загроза пуску

"Орєшнік" Росія вже запускала по Україні щонайменше тричі - двічі у 2026 році. Тепер Повітряні сили оголосили "високу ймовірність" нового пуску з полігону Капустин Яр в Астраханській області - протягом доби.

Нагадаємо, США передали Україні інформацію про загрозу удару "Орєшніком" - про це РБК-Україна повідомило джерело в українській владі. Офіційного підтвердження від Вашингтона на той момент не надходило.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії на тлі ракетної загрози, заявивши про прихильність Вашингтона до "мирного вирішення" конфлікту.

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