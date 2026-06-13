Погрози удару "Орєшніком" продиктовані страхами Путіна, - ISW

За погрозою від Росії про запуск по Україні ракети "Орєшнік" стоїть конкретна логіка Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Демонстрація сили після невдач

Росія у 2026 році зазнала низки іміджевих поразок. Українська ударна кампанія по Санкт-Петербургу і російських містах довела: Хазяїн Кремля Володимир Путін не може надійно захистити власну країну. Кульмінацією став скандал із Парадом Перемоги 9 травня - Путін мусив звертатися до Зеленського за дозволом провести захід у Москві.

На цьому тлі Кремль різко посилив далекобійні удари по Україні. Можливий пуск "Орєшника" - частина тієї ж логіки: показати силу там, де її вже поставили під сумнів.

Чому саме після Дня Росії

За оцінкою ISW, рішення про черговий пуск "Орєшника" - це спроба демонструвати могутність одразу після святкування Дня Росії 12 червня.

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На зустрічі з солдатами Путін говорив про технологічний прогрес армії, хвалив FPV-дрони, системи РЕБ і штучний інтелект. Але водночас змушений був визнати: просування на фронті відбувається "не так швидко, як нам хотілося б". Про українські контратаки у Запорізькій і Дніпропетровській областях - жодного слова.

Загроза пуску

"Орєшнік" Росія вже запускала по Україні щонайменше тричі - двічі у 2026 році. Тепер Повітряні сили оголосили "високу ймовірність" нового пуску з полігону Капустин Яр в Астраханській області - протягом доби.