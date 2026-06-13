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Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:59 13.06.2026 Сб
2 хв
Скільки безпілотників вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 110 дронів (Getty Images)
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У ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпасс "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили у Повітряних силах.

Загроза "Орєшніка"

Нагадаємо, вчора, 12 червня, Повітряні сили попереджали, що протягом п'ятниці, 12 червня, існує висока імовірність удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Всіх українців закликали не ігнорувати протягом доби сигнали повітряної тривоги.

Пізніше президент України Володимир Зеленський також закликав українців наступними днями реагувати на повітряні тривоги.

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ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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