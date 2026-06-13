Дрони летіли з декількох напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 13 червня Росія атакувала Україну 118 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпасс "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія" летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 3 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - попередили у Повітряних силах.

