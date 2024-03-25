Військове командування США в Японії буде реструктуризовано через загрозу Китаю, - FT

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наступного місяця представлять план реструктуризації військового командування США в Японії на тлі спільного занепокоєння з приводу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство пише, що, згідно з джерелами газети Financial Times, нова домовленість зміцнить оперативне планування та спільні військові навчання США та Японії.

Про це має бути оголошено у Білому домі 10 квітня під час офіційного візиту японського прем'єра до США.

Японія є близьким союзником та ключовим компонентом стратегії США щодо Китаю, Північної Кореї та інших питань безпеки в Азії.

Близько року тому Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону до 2% свого валового внутрішнього продукту та закупити ракети, здатні вражати кораблі або наземні цілі на відстані 1000 км (600 миль).

Нещодавно Токіо назвав військову міць Китаю, що швидко зростає, "серйозною проблемою" для Японії та міжнародного співтовариства.