Японія та Канада можуть приєднатися до Тихоокеанського оборонного альянсу – Politico

Велика Британія, США та Австралія поспішають розширити своє тристороннє оборонне партнерство AUKUS на інші країни-союзники перед потенційно бурхливими виборами в усіх трьох країнах протягом наступних 14 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Один високопоставлений дипломат, який брав участь у переговорах, сказав виданню, що Японія та Канада мають намір приєднатися до так званого другого параграфу угоди AUKUS, згідно з якою учасники підпишуть широку співпрацю у сфері військових технологій до кінця 2024 або початку 2025 року.

Це сталося на тлі побоювань у Вашингтоні, Лондоні та Канберрі, що Дональд Трамп може скасувати угоду AUKUS, якщо виграє президентські вибори в США в листопаді.

Угода про безпеку AUKUS була вперше оголошена у вересні 2021 року. Її перша частина, параграф 1, передбачає допомогу США та Великобританії Австралії у будівництві атомних підводних човнів.

Параграф 2 угоди дозволяє трьом країнам домовитися про угоди щодо розробки передових військових технологій у таких сферах, як штучний інтелект, гіперзвукові ракети та квантові технології.

Завжди передбачалося, що параграф 2 може бути розширений на інших союзників США, серед яких Японія, Канада, Нова Зеландія та Південна Корея.

Другий дипломат, який брав участь у переговорах, сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз "дуже наполегливо докладає зусиль, щоб зробити деякі речі щодо другого параграфа AUKUS зараз, до виборів у США" в листопаді.