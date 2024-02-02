ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія попросила Дональда Трампа не укладати угоду з Китаєм

Токіо, П'ятниця 02 лютого 2024 06:29
UA EN RU
Японія попросила Дональда Трампа не укладати угоду з Китаєм Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Японія, головний союзник США Азії, просить Трампа не домовлятися з Китаєм, оскільки боїться дестабілізації світу у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японія, будучи найближчим союзником США в Азіатському регіоні, застерігає кандидата в президенти Дональда Трампа від укладання з Китаєм угод, здатних нівелювати багаторічні зусилля зі стримування Пекіна та дестабілізувати тендітний світ у регіоні.

Японія почала взаємодіяти з близьким оточенням Трампа, оскільки він тепер фаворит на перемогу у виборах у листопаді за результатами деяких опитувань.

Головний страх Токіо полягає в тому, що у разі повернення Трампа до влади він може укласти з Китаєм торгову або оборонну угоду, яка зведе нанівець зусилля країн G7 зі стримування Пекіна.

У рамках своєї передвиборчої кампанії 2024 року Трамп не анонсував потенційних угод із Китаєм.

Вибори у США

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден, від республіканців - Дональд Трамп.

До речі, Трамп виграв праймеріз у штаті Айова та Нью-Гемпширі. Що це означатиме для нинішніх виборчих перегонів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що за результатами опитування Трамп вирвався у лідери напередодні праймеріз у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
DAILY
Між двома вогнями. Чи звільнить Зеленський Залужного і що стоїть за їхнім конфліктом
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Між двома вогнями. Чи звільнить Зеленський Залужного і що стоїть за їхнім конфліктом