Военное командование США в Японии будет реструктуризировано из-за угрозы Китая, - FT
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в следующем месяце представят план реструктуризации военного командования США в Японии на фоне общей обеспокоенности по поводу Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что, согласно источникам газеты Financial Times, новая договоренность укрепит оперативное планирование и совместные военные учения США и Японии.
Об этом должно быть объявлено в Белом доме 10 апреля во время официального визита японского премьера в США.
Япония является близким союзником и ключевым компонентом стратегии США в отношении Китая, Северной Кореи и других вопросов безопасности в Азии.
Около года назад Япония пообещала удвоить расходы на оборону до 2% своего валового внутреннего продукта и закупить ракеты, способные поражать корабли или наземные цели на расстоянии 1000 км (600 миль).
Недавно Токио назвал быстро растущую военную мощь Китая "серьезной проблемой" для Японии и международного сообщества.
Недавно Япония предостерегла кандидата в президенты США Дональда Трампа от заключения с Китаем соглашений, способных нивелировать многолетние усилия по сдерживанию Пекина и дестабилизировать хрупкий мир в регионе.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Япония и Канада намерены присоединиться к так называемому второму параграфу трехстороннего Тихоокеанского оборонного партнерства Великобритании, США и Австралии AUKUS, согласно которому участники подпишут широкое сотрудничество в сфере военных технологий до конца 2024 или начала 2025 года.
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