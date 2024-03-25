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Военное командование США в Японии будет реструктуризировано из-за угрозы Китая, - FT

Понедельник 25 марта 2024 05:14
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Военное командование США в Японии будет реструктуризировано из-за угрозы Китая, - FT Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в следующем месяце представят план реструктуризации военного командования США в Японии на фоне общей обеспокоенности по поводу Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что, согласно источникам газеты Financial Times, новая договоренность укрепит оперативное планирование и совместные военные учения США и Японии.

Об этом должно быть объявлено в Белом доме 10 апреля во время официального визита японского премьера в США.

Япония является близким союзником и ключевым компонентом стратегии США в отношении Китая, Северной Кореи и других вопросов безопасности в Азии.

Около года назад Япония пообещала удвоить расходы на оборону до 2% своего валового внутреннего продукта и закупить ракеты, способные поражать корабли или наземные цели на расстоянии 1000 км (600 миль).

Недавно Токио назвал быстро растущую военную мощь Китая "серьезной проблемой" для Японии и международного сообщества.

Недавно Япония предостерегла кандидата в президенты США Дональда Трампа от заключения с Китаем соглашений, способных нивелировать многолетние усилия по сдерживанию Пекина и дестабилизировать хрупкий мир в регионе.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Япония и Канада намерены присоединиться к так называемому второму параграфу трехстороннего Тихоокеанского оборонного партнерства Великобритании, США и Австралии AUKUS, согласно которому участники подпишут широкое сотрудничество в сфере военных технологий до конца 2024 или начала 2025 года.

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