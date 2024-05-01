Військова допомога від Латвії та крок до створення спецтрибуналу для РФ: новини за 30 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вчора вночі було чутно вибухи.

Аналітики ISW вважають, що окупанти можуть обирати тактичні напрямки для майбутніх наступів біля Авдіївки, російське командування стоїть перед вибором куди саме рухатися.

Російська влада планує з 1 листопада розсилати мешканцям тимчасово окупованих територій України електронні повістки.

Глава Єврокомісії не виключає, що TikTok можуть заборонити на території ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що в Європейському союзі може бути введено заборону на TikTok.

"Ми прекрасно знаємо, чим небезпечний TikTok", - заявила глава Єврокомісії.

Ісландія схвалила резолюцію щодо довгострокової підтримки України

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України в період із 2024 до 2028 року. Документ запропонував міністр закордонних справ країни.

Резолюція спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт в Україні.

У НАТО вважають малоймовірним вторгнення РФ до країни-члена альянсу в найближчому майбутньому

Планувальники Північноатлантичного альянсу вважають малоймовірним відкрите вторгнення РФ у сусідню країну-члена НАТО в найближчому майбутньому. Однак нещодавно деякі військові чиновники в країнах НАТО заявили, що Москва може стати досить сильною для нападу через кілька років.

Зеленський: Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Україна не зможе стати членом НАТО під час війни. Це пов'язано з тим, що окремі члени альянсу відчувають ризик, або ж скепсис щодо цього питання.

"Питання про НАТО - це питання більшості, а більшість - це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс для цього потрібна перемога. І я вважаю, що одна з причин чому йде війна, тому що ми до цього не були в Альянсі", - каже президент.

Україна планує залучити більше жінок до розмінування

Віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що залученість жінок у діяльності операторів протимінної діяльності вже становлять 30% й Україна прагне збільшити їх участь.

"Гендерна рівність розглядається як невід’ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування", - сказала Свириденко.

Чи очікувати примусового повернення українців із ЄС: відповідь Стефанішиної

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном, запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - сказала вона.

Боротьба України визначатиме умови безпеки, в яких житиме Європа, - Фіала

"Україна бореться за своє право належати до нашої цивілізації, за своє право бути вільною, і її боротьба також визначить умови безпеки, в яких ми будемо жити", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

За його словами, ЄС найближчими роками має розширитися за рахунок країн Західних Балкан - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Північної Македонії та Косово, а також Молдови та України.

Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги з дронами та ППО

Уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакету військової допомоги. Він включатиме дрони та протиповітряну оборону.

"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - повідомила глава латвійського уряду.

Трамп хоче, щоб Європа надавала більше допомоги Україні

Кандидат в президенти та екс-очільник США Дональд Трамп вважає, що Європа має збільшити розмір своєї допомоги Україні до американського.

"Я не даватиму (гроші Україні - ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги - ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - заявив Трамп.

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення стосовно Спецтрибуналу для Росії

Рішення доручає генсеку Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу.

Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, його фінансування та інших питань.

Це важливий практичний крок на шляху до створення Спецтрибуналу, пояснили в українському МЗС.

У Польщі зробили нову заяву щодо повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків

Відповідаючи на запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловіка у віці 18-60 років, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна сказав: "Ми точно не будемо захищати тих, хто намагається сховатися".

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