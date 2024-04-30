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Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги з дронами та ППО

Вівторок 30 квітня 2024 16:29
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Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги з дронами та ППО Фото: Евіка Сіліня, прем'єр Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Латвії погодив передачу українським захисникам нового пакету військової допомоги. Він включатиме дрони та протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Латвії Евіку Силіню у Twitter.

"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - написала глава латвійського уряду.

Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", - додала Силіня.

NBS MANTIS

Зазначимо, що прем'єр не уточнила, які саме зенітні гармати отримає Україна, але, найімовірніше, йдеться про NBS MANTIS.

Це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіусу дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Також зенітка здатна знищувати ворожі безпілотники.

Такий зенітний комплекс розробив німецький оборонний концерн Rheinmetall. Планувалося, що він захищатиме військові бази.

Максимальна дальність стрільби зенітки - 5 кілометрів.

До речі, ще у жовтні минулого року Словаччина вирішила розмістити NBS MANTIS на кордоні з Україною.

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