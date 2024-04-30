Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги з дронами та ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Латвії Евіку Силіню у Twitter .

"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", - написала глава латвійського уряду.

Вона наголосила, що Росія зараз є найбільшою загрозою безпеці в усьому світі. Тому Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", - додала Силіня.