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В Раді Європи зробили важливий крок до створення спецтрибуналу для Росії

Вівторок 30 квітня 2024 20:09
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В Раді Європи зробили важливий крок до створення спецтрибуналу для Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Комітет міністрів Ради Європи доручив Генсеку Ради Марії Пейчинович-Бурич почати підготовку потенційного проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення Трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як заявили в українському МЗС, це "важливий практичний крок" на шляху до створення спецтрибуналу щодо злочинів, скоєних Росією.

Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна і надалі працюватиме над тим, щоб повноцінно функціонуючий трибунал здійснив справедливе правосуддя.

"Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", - написав він.

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, на початку січня минулого року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

А вже у червні в РНБО почали говорити про те, що міжнародний спеціальний трибунал щодо РФ може запрацювати вже у 2024 році.

На початку квітня 2024 року Кулеба розповів, що 44 країни підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії.

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