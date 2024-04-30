У Польщі зробили нову заяву щодо повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків

Уряд Польщі може ухвалити рішення щодо припинення видачі дозволів на проживання українським військовозобов'язаним чоловікам, якщо про це проситиме Україна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Відповідаючи на запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловіка у віці 18-60 років, Шейна сказав: "Ми точно не будемо захищати тих, хто намагається сховатися".

Він запевнив, що в такому випадку проситиме очільника МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи.

Водночас Шейна додав, що "офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі".