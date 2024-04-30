У Польщі зробили нову заяву щодо повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків
Уряд Польщі може ухвалити рішення щодо припинення видачі дозволів на проживання українським військовозобов'язаним чоловікам, якщо про це проситиме Україна.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Відповідаючи на запитання щодо можливого звернення українського уряду до Польщі з пропозицією не продовжувати дозвіл на проживання чоловіка у віці 18-60 років, Шейна сказав: "Ми точно не будемо захищати тих, хто намагається сховатися".
Він запевнив, що в такому випадку проситиме очільника МЗС Радослава Сікорського не продовжувати ці дозволи.
Водночас Шейна додав, що "офіційної позиції з цього приводу немає, тому що не було комунікації українського уряду з урядом Польщі".
Що передувало
В Україні заборонили видавати паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років за межами держави, а з 23 квітня обмежили надання консульських послуг за кордоном.
Це пов'язано з новим законом про мобілізацію. Як зазначили в уряді, консульські послуги відновлять з 18 травня, коли почне діяти закон, але враховуючи нові умови.
При цьому в Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Однак пізніше МВС Польщі пообіцяло надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів.
Окрім того, як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща чекає ініціативи від України щодо повернення чоловіків з-за кордону.
Водночас посол України Василь Зварич заявив, що офіційний запит до Польщі з приводу повернення українських чоловіків призовного віку не надсилався.
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