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Трамп хоче, щоб Європа надавала більше допомоги Україні

Вівторок 30 квітня 2024 17:00
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Трамп хоче, щоб Європа надавала більше допомоги Україні Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Європа має збільшити розмір своєї допомоги Україні до американського.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю журналу Time.

"Я не даватиму (гроші Україні - ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги - ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?" - заявив Трамп.

Він вважає, що вторгнення Росії в Україну нанесло більше шкоди самій Європі ніж Штатам.

"На них (європейців - ред.) набагато більше вплинула (ця війна - ред.). Між нами існує океан. Між ними (Європою та Україною - ред.) цього немає", - додав він.

Трамп і Україна

Колишній американський лідер відомий своєю проросійською позицією у відношенні України. Зокрема він декілька разів заявляв, що у випадку, якщо знову стане президентом США, то зможе одним дзвінком зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп вважає, що Путіна можна зупинити змусивши Україну передати диктатору повний контроль над Кримом та Донбасом. Однак таку його ідею розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Детально про відносини Трампа та Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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