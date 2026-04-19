Війська США атакували і захопили вантажне судно Ірану, - Трамп

"Сьогодні іранське вантажне судно TOUSKA, довжиною майже 900 футів і вагою майже з авіаносець, спробувало прорвати нашу військово-морську блокаду, і це закінчилося для них невдачею", - написав Трамп.

За його словами, американський есмінець з керованими ракетами USS SPRUANCE перехопив судно в Оманській затоці і дав іранському екіпажу попередження, щоб той зупинився. Однак це не дало результату, тому тепер корабель контролюють США.

"Іранський екіпаж відмовився підкоритися, тому наш корабель зупинив їх на місці, зробивши дірку в машинному відділенні. Наразі судно перебуває під контролем морської піхоти США", - ідеться в публікації.

Трамп додав, що судно TOUSKA перебуває під санкціями Мінфіну США "через свою попередню незаконну діяльність". Наразі американці "повністю" контролюють судно і вивчають його вміст.

Що передувало

Нагадаємо, що майже два тижні тому США та Іран через посередників домовилися про тимчасове припинення вогню, і за цей невеличкий період, що спливе вже найближчими днями, планували узгодити остаточну мирну угоду. Чи буде вона, досі до кінця неясно.

Паралельно з цим, як відомо, Іран так і не відкрив Ормузьку протоку на постійній основі. Спочатку через те, що Ізраїль продовжував атакувати Ліван, а однією з вимог Тегерана було, зокрема, припинення вогню в Лівані.