В Ірані погрожують атакувати будь-яке судно, яке наблизиться до Ормузької протоки

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявили, що з цього вечора Ормузьку протоку знову зачинено, а будь-яке судно, що наблизиться до водного шляху, - буде атаковано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News .

"Наближення до Ормузької протоки розглядатиметься як співпраця з супротивником, і будь-яке судно, що порушило правила, буде піддано обстрілу", - йдеться в заяві.

CNN пояснює, що після оголошеного в п'ятницю відкриття водного шляху, Іран у суботу знову ввів обмеження, пославшись на "неодноразові порушення довіри" з боку США в рамках угоди про припинення вогню між країнами.

"Порушуючи угоду про припинення вогню, противник США не зняв військово-морську блокаду іранських суден і портів. Тому, починаючи з сьогоднішнього вечора, Ормузьку протоку буде закрито доти, доки цю блокаду не буде знято", - сказали в КВІР.

Військове угруповання попередило, що суднам не слід залишати свої місця стоянки в Перській затоці та Оманському морі.

Також у КВІР закликали кораблі та їхніх власників стежити виключно за оновленнями з Ірану, пояснивши, що заяви президента США Дональда Трампа "не заслуговують на довіру".